Timothy Castagne, 23 ans, a été joueur du mois de janvier par les supporters de l'Atalanta sur Facebook.Cette saison, l'ancien genkois a déjà disputé 20 rencontres et a marqué à 3 reprises tout en distribuant 3 passes décisives. Castagne, qui avait perdu sa place de titulaire en octobre a rongé son frein sur le banc pendant quelques semaines avant de redevenir titulaire fin décembre, et de devenir un des pions les plus importants de l'Atalanta depuis début janvier. Il a ainsi pu disputer 8 rencontres de suite dans la peau d'un titulaire et depuis le début de l'année 2019, il a déjà 2 buts et 2 assists à son compteur. Le 30 janvier dernier, en inscrivant le premier but de son équipe, Castagne a mené l'Atalanta vers un succès de prestige face à la Juventus en quarts de finale de la Coupe d'Italie.

Dans une vidéo réalisée par le club, Timothy Castagne s'est dit très honoré et vouloir continué sur sa lancée.