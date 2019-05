L'Atalanta Bergame a réalisé la bonne opération de la trente-cinquième journée de Serie A en vue de la prochaine Ligue des champions en l'emportant dimanche sur la pelouse de la Lazio Rome (1-3). Timothy Castagne, auteur du deuxième but de son équipe, et ses coéquipiers confortent leur quatrième place (62 points) en attendant le déplacement de l'AS Rome, cinquième avec quatre unités en moins, au Genoa dimanche en fin d'après-midi. La Lazio (55 points) reste elle coincée à la huitième place. Seuls les quatre premières places offrent un ticket pour la prochaine C1.

Quatre points séparaient la Lazio (55) de l'Atalanta (59) avant le coup d'envoi de la rencontre. Les Romains, sans Jordan Lukaku blessé au genou mais avec Silvio Proto sur le banc, comptaient bien refaire leur retard et ouvraient le score dès la troisième minute de jeu par l'intermédiaire de Parolo (3). L'Atalanta, avec Timothy Castagne toute la rencontre, répondait cependant à la 22e via Zapata.

Peu de temps avant l'heure de jeu, Castagne (58) mettait pour la première fois les visiteurs aux commandes avant que Wallace (76), avec un but contre son camp, n'assure complètement la victoire des troupes de Gian Piero Gasperini.

En même temps, Parme et la Sampdoria, avec Dennis Praet toute la rencontre, se sont neutralisés (3-3). Alves (2), Kucka sur penalty (67) et Bastoni (72) ont inscrit les buts locaux. La Sampdoria s'en est remise, une nouvelle fois à Quagliarella, auteur d'un doublé (28 sur pen., 61), dont le second but sur un assist de Praet, et à Defrel (28). L'ancien défenseur du Racing Genk Colley (88) a obligé les visiteurs à poursuivre la rencontre à dix en fin de match avant que Kucka (90+1) ne se fasse également exclure côté local.

Les deux équipes, dont les supporters sont jumelés depuis longtemps, avaient décidé d'échanger le design de leur maillot au coup d'envoi de la rencontre, conservant leurs couleurs mais permutant la croix légendaire de Parme et la ligne horizontale de la Sampdoria. Les maillots portés par les joueurs seront désormais mis aux enchères et les fonds récoltés iront à deux hôpitaux pour enfants situés dans les deux villes.

La Sampdoria (49 points) est neuvième au classement.

Chelsea s'est imposé à domicile dimanche face à Watford (3-0) lors de la trente-septième et avant-dernière journée de Premier League. Eden Hazard a délivré les passes décisives sur les deux premiers buts de son équipe, devenant par la même occasion le premier joueur des cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France) a atteindre la barre des 15 assists cette saison. Incapable de gagner à Huddersfield (1-1) dans le même temps, Manchester United ne disputera pas la prochaine Ligue des champions.

Les deux premiers buts inscrits par les "Blues" furent presque identiques. À l'origine des actions, Eden Hazard faisait la différence par deux fois sur corner en délivrant des centres parfaits des deux pieds, dont le premier après un corner joué en deux temps, vers Loftus-Cheek (48) et Luiz (51). Le troisième but est venu des pieds d'Higuain (75).

En même temps, Manchester United, sans Romelu Lukaku blessé à la cuisse, a été tenu en échec sur la pelouse de la lanterne rouge Huddersfield (1-1). Le Diablotin Isaac Mbenza, sorti dans le temps additionnel (90+1), a répondu à l'heure de jeu à l'ouverture du score mancunienne de McTominay (8). Blessé au pied, Laurent Depoître n'était pas sur la feuille de match.

Chelsea (71 points) s'empare ainsi de la troisième place occupée jusqu'à cette journée par Tottenham (70), défait samedi à Bournemouth. Manchester United (66 points), sixième, dit définitivement adieu à un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Seul Arsenal (cinquième avec 66 points), qui reçoit Brighton plus tard dimanche (17h30), peut encore faire partie du top 4 qui délivre l'ensemble des tickets pour la C1.

Huddersfield (15 points) était déjà relégué avant cette journée.





Espagne: le Real Madrid, avec Courtois entre les perches, l'emporte face à Villarreal

Le Real Madrid s'est imposé à domicile dimanche face à Villarreal (3-2) lors de la trente-sixième journée du championnat d'Espagne. Zinedine Zidane a décidé de titulariser Thibaut Courtois pour la deuxième fois consécutive entre les perches madrilènes.

Le Real Madrid ouvrait le score dès la deuxième minute via Mariano. Villarreal répondait par l'entremise de Moreno (11) avant que Vallejo (40) ne redonne l'avantage à la Maison Blanche. Mariano (49) permettait à l'équipe locale de creuser l'écart au retour des vestiaires avant que les visiteurs ne réduisent le score en toute fin de rencontre via Costa (90+4).

Le Real Madrid, qui marquait le retour de Junior Vinicius après deux mois de blessure suite à un problème à la cheville, est troisième au classement avec 65 unités alors que son rival du FC Barcelone est déjà sacré champion.





Allemagne: Raman et Lukebakio partagent

Le Fortuna Düsseldorf a obtenu le point du partage sur la pelouse de Fribourg (1-1), pourtant réduit à dix dès la 47e, lors de la trente-deuxième journée de Bundesliga. Benito Raman était titulaire chez les visiteurs tandis que Dodi Lukebakio est monté au jeu à la 73e.

Les deux buts de la rencontre ont été inscrits en première période. Le Fortuna Düsseldorf a répondu à l'ouverture du score de Grifo sur penalty (9) par l'intermédiaire de Kownacki (31). Ce dernier a cédé sa place à Lukebakio en seconde période, après l'exclusion pour abus de cartons jaunes du joueur local Haberer (47), mais cela n'a pas suffi pour arracher la victoire. Düsseldorf (41 points) est dixième au classement.





France: Limbombe et Nantes s'imposent

Nantes, avec Anthony Limbombe pendant 67 minutes, l'a emporté à domicile face à Dijon (3-0), réduit à dix à la 73e suite à l'exclusion directe d'Aguerd, lors de la trente-cinquième journée du championnat de France. Toure (51), l'ancien attaquant de La Gantoise et de Charleroi Kalifa Coulibaly sur penalty et Rongier (80) ont inscrit les trois buts locaux.

Pendant ce temps-là, Toulouse, avec Aaron Leya Iseka à partir de la 67e minute, a partagé l'enjeu à domicile contre Rennes (2-2). Durmaz sur penalty (40) et l'ancien milieu de terrain du Standard de Liège Matthieu Dossevi (51) ont inscrit les buts locaux. Niang (35) et Sarr sur penalty (58) se sont chargés de déflorer la marque pour les vainqueurs de la Coupe de France.

Nantes (46 points) est onzième tandis que Toulouse (37) est quinzième au classement.