Ce samedi, Leicester et Chelsea s'affrontent en finale de la FA Cup à Wembley. L'occasion pour les trois Diables présents chez les Foxes de remporter leur premier trophée en Angleterre.

Avant cette rencontre capitale de la saison, nos confrères d'Eleven ont réuni Dennis Praet et Timothy Castagne pour faire leur point sur la très bonne saison de leur club. Dans cette interview croisée, les thèmes sont nombreux : l'adaptation éclair de Castagne, leur relation avec leur coach Brendan Rodgers ou encore la blessure de Praet.

Une situation que l'ancien joueur d'Anderlecht regrette mais comprend : "C'est difficile car je joue peu mais bon l'équipe joue bien sans moi donc c'est comme ça."

Les deux Diables sont également revenus sur la très bonne saison de Youri Tielemans : "C'est le patron", estime Castagne. "Malgré son âge, il est dans les capitaines. Tu sens sa présence. Dans les moments difficiles; il est là. On sent la différence quand il n'est pas sur le terrain."

"On sent sa présence et c'est très important pour l'équipe. Faire cela à son âge dans une telle équipe, c'est quelque chose de très impressionnant", appuie Praet.

Et comment ne pas aborder le prochain grand rassemblement des Diables lors du prochain Euro. Si Castagne est pratiquement assuré de faire partie de la sélection de Martinez, pour Praet, rien n'est fait : "Je dois personnellement encore attendre parce que je ne suis pas assuré d'être sélectionné", explique-t-il. "Espérons que tout le monde soit fit pour aller le plus loin possible."

Le Louvaniste a néanmoins pu fêter son premier but avec les Diables face à la Biélorussie en mars dernier: "C'était un chouette moment de pouvoir marquer. Je revenais d'une grosse blessure et c'était juste bien d'être sur le terrain mais marquer un but, c'était vraiment la cerise sur le gâteau."

De son côté, le Luxembourgeois est confiant quant aux chances des Diables de réaliser un beau parcours: "J'ai hâte d'être à l'Euro parce que ce sera mon premier grand tournoi avec les Diables. On a une très bonne équipe et on veut vraiment décrocher quelque chose."