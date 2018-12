Nos confrères d'Eleven Sports sont allés à la rencontre de Timothy Castagne avant Atalanta-Juventus ( que vous pouvez suivre en direct vidéo via Eleven Sports si vous êtes abonnés Premium à LesSportsPlus ). Et bien que le Diable soit titulaire pour ce choc, c'est rarement le cas. Sa relation avec son entraîneur Gian Piero Gasperini semble d'ailleurs en être la cause...