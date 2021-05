Arrivé cette saison à Leicester en provenance de l'Atalanta, Timothy Castagne s'est adapté à la vitesse de l'éclair au championnat anglais. Auteur d'une très bonne saison, l'ancien Genkois espère concrétiser en remportant la FA Cup.sourit-il.

Dans un entretien, que vous pouvez retrouver en version complète dans les pages de la DH, Castagne s'est confié sur ses premiers mois en Angleterre ainsi que sur l'Euro qui approche à grands pas.

"L’ambition est de conserver notre place au classement et de valider notre ticket pour la Ligue des champions. Après, nous pourrons réfléchir à la suite des événements. Vu le travail du coach et le projet mis en place par le club, le but est d’être parmi les meilleurs chaque année. Participer à la C1 la saison prochaine serait déjà une grande étape", explique Castagne au sujet de la très bonne saison des Foxes et de la troisième place actuelle qu'ils devront défendre.

Mais ce samedi, c'est face à Chelsea en finale de la FA Cupe que Castagne espère décrocher son premier trophée en Angleterre. Une équipe qui tourne à plein régime : "Ils sont bien lancés depuis l’arrivée de Thomas Tuchel. Ils jouent un beau football. Le match ne sera pas facile mais c’est une finale et tout peut arriver. Puis, nous jouons bien contre les grandes équipes et nous vivons une bonne saison."

Face aux Blues, Leicester comptera une fois de plus sur Youri Tielemans, l'un des meilleurs joueurs du club selon Castagne : "Il est très, très bon. J’espère qu’il va rester. Il est encore jeune mais il respire le leadership. Son impact se ressent sur le milieu de terrain. Il est vraiment très fort."