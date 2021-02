Koen Casteels, c'est phénoménal : "Je suis là quand on a besoin de moi" Diables Rouges Simon Hamoir © Reporters / DPA

Huitième clean-sheet consécutive pour le Diable rouge : le seul gardien du "Big five" avec une telle statistique.



Cela fait désormais 756 minutes que Koen Casteels ne s’est plus retourné : sept matchs de Bundesliga et un match de coupe sans encaisser. Ce samedi, le portier belge a non seulement poursuivi son incroyable série de clean-sheets mais il a surtout sauvé les trois points en sortant deux énormes arrêts devant les attaquants du Hertha Berlin alors que le marquoir affichait 1-0 (score final : 2-0).



(...)