Le défenseur central belge n'a pas caché son inquiétude ce lundi au micro de la RTBF. " Voter pour ce genre de partis, c'est un effet de mode qui s'est répandu petit à petit, a expliqué Christian Kabasele. C'est malheureusement un combat qui va être très difficile à gagner". Alors que le parti d'extrême droite est devenu ce dimanche la deuxième formation politique de Flandre, le Diable rouge craint de voir apparaître une équipe nationale flamande et une wallonne. " On veut porter haut les couleurs belges, on a vu durant le Mondial comme le foot pouvait rassembler", a réagi le joueur.





À ses yeux, les joueurs de foot ont parfois du mal à se faire entendre. " Les gens pensent qu'on ne connait pas les problèmes de la vie et que d'autres sont peut-être mieux placés", a regretté Kabasele.





Mais le défenseur central ne compte pas baisser les bras pour autant. " On est tous très fier de jouer pour la Belgique", a déclaré le Diable qui n'a jamais caché sa lutte contre la discrimination et le racisme.