Sans lui, nous n’aurions pas gagné la Ligue des champions en 1993." Avant de partir le rejoindre dans l’autre monde dimanche matin, Bernard Tapie en avait fait l’aveu dans les colonnes de La Provence, le grand quotidien marseillais : Raymond Goethals a eu plus d’importance que l’ancien boss de l’OM l’avait parfois laissé entendre dans le passé.

Le plus grand trophée de l’histoire du football de club chez nos voisins reste marqué par notre Sorcier. Et ce 7 octobre, jour où il aurait eu 100 ans, le sort a eu la malice de programmer un match France - Belgique. L’occasion de se demander quelle trace il laisse encore de l’autre côté de la frontière, près de trente ans après l’exploit et dix-sept ans après sa mort. Sept témoins, de tous les horizons (voir casting), nous répondent.

Albano : "Nous aussi, on sait qu’il aurait eu 100 ans ce jeudi. Je fais une double page dans La Provence. Je viens d’avoir son fils Guy au téléphone pour m’en parler."

Goethals : "Je suis toujours surpris de voir que mon père suscite encore autant d’attention en France. Il y a quand même une génération qui est passée depuis la Ligue des champions. Et au club, il ne reste pratiquement plus personne de son époque. Même à l’hôtel où il logeait, ils sont tous morts. Mais je dois dire que toutes les attentions autour de mon père me font très plaisir."