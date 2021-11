Cette fois, on ne pourra pas reprocher son conservatisme à Roberto Martinez. On voulait de la nouveauté, la voilà. La présence de Koen Casteels dans les buts, première apparition en Diable d’Arthur Theate, la première titularisation de Charles de Ketelaere, un Kevin De Bruyne installé en faux neuf devant CDK et Divock Origi, un Timothy Castagne confirmé en défense centrale.

Il a osé. Avec huit joueurs sur onze qui comptaient moins de 50 sélections chez les Diables, on a eu un avant-goût de printemps, puisqu’on sait que lors du prochain rassemblement, en mars, Martinez ne fera appel qu’aux "moins de 50".