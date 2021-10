Vanaken, Trossard et Saelemaekers devraient jouer, mais quid des autres ?

Avec quel onze de base Roberto Martinez va-t-il essayer de décrocher la 3e place en Ligue des nations ? Cela aura rarement été aussi difficile de deviner qui seront les onze titulaires.

Thibaut Courtois ne comprend pas pourquoi il faut encore jouer ce match, mais laisserait-il filer une 93e sélection au profit de Mignolet ou Casteels, alors que l’adversaire est un grand nom ?

La défense a une fois de plus été critiquée. Mais Alderweireld et Vertonghen veulent tout jouer et Boyata n’a pas marqué de points en Estonie. Martinez ne va pas tout bouleverser.

L’entrejeu sera à coup sûr modifié. Décevant, Tielemans sera remplacé par Vanaken. Saelemaekers est attendu au coup d’envoi au détriment de Carrasco ou Castagne. Et quid de Witsel, qui aura un programme de fou en rentrant à Dortmund ?

La même chose vaut pour les pions du compartiment offensif. De Bruyne nous semble plus enclin à faire l’impasse sur un match des Diables que Lukaku, mais tout est possible. Trossard mais également De Ketelaere peuvent nourrir des espoirs de figurer au coup d’envoi, vu le forfait d’Eden Hazard.

Martinez va sans doute changer son équipe, mais il ne faut pas s’attendre à le voir opter pour une “équipe B”.