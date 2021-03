Dans un pays aussi multiculturel et petit que la Belgique, le dossier des binationaux ne peut pas être snobé. Roberto Martinez s’intéresse ainsi au Néerlandais Pascal Struijk et au Français Adrien Truffert, tous les deux nés en Belgique un peu par hasard. Mais il y a aussi Ahmed Touba, Isaac Mbenza et bien d’autres binationaux encore. À la fédération, on s’intéresse surtout aux plus jeunes, qu’on peut diviser en trois catégories.