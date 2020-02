Le Diable rouge n'est pas que le meilleur passeur décisif du monde...

C'est aussi un milieu de terrain au volume de jeu exceptionnel. Quand on y ajoute une pointe de vitesse non-négligeable et une combativité à toute épreuve, on obtient cette action assez incroyable contre West Ham. Alors qu'il a déjà délivré un assist en première période et fait le break en personne, De Bruyne sert un nouveau caviar, cette fois à Gabriel Jesus. Mais le Brésilien a trop tergiversé devant le but et West Ham partait en contre-attaque, pour tenter de réduire le score. On vous laisse admirer la suite:Thibaut Courtois et Eden Hazard, qui vont jouer leur avenir en Ligue des Champions contre lui, sont prévenus...