Deux Belges heureux, deux autres dépités. Ce choc du groupe B ne pouvait contenter tout le monde. Mais seuls Eden Hazard et Thibaut Courtois en garderont un bon souvenir. Le premier a marqué, le second avec seulement sa quatrième clean-sheet de la saison, sa première en Ligue des champions. De quoi reprendre confiance après un penalty provoqué en championnat samedi et une boulette monumentale trois jours plus tôt avec les Diables rouges.