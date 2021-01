Ce dimanche, Romelu Lukaku a vaincu le signe indien. Il a enfin gagné avec l'Inter Milan contre la Juventus (2-0). Depuis son arrivée, il n'avait encore jamais remporté une rencontre contre la Vieille Dame. S'il n'a pas marqué, Big Rom' a énormément pesé sur la défense turinoise. Très souvent au duel avec le Diable, Giorgio Chiellini s'est exprimé à propos de l'attaquant.

Une chose est sûre, il ne risque pas de l'oublier de sitôt. "C'est un attaquant physique" commence le défenseur aux micros de Sky. "Malheureusement si vous n'essayez pas de faire preuve de dureté, vous perdez les duels. On l'a vu aussi aujourd'hui. On peut essayer de le limiter mais c'est difficile de le museler. Il est tellement important et c'est le pivot de leur équipe. Il est vraiment dur à tenir. C'est la quatrième fois que je le rencontre et les matchs se terminent toujours par autant de bleus !"

Pour Tuttomercato, Big Rom' a clairement gagné son duel à distance face à Chiellini. S'il n'a pas été le meilleur joueur sur le terrain avec une note de 6,5 sur 10, il a été très important pour son équipe. "Une force de la nature et toujours aussi écrasante. Comme d'habitude. Que serait l'Inter sans son géant? Personne ne peut le savoir. Face à la Juve, il n'a pas marqué mais il a remporté son duel rustique avec Chiellini aux points."

Aux micros d'Inter TV, Antonio Conte a souligné l'importance de son colosse. "A 1-0, les joueurs et le staff savaient que le match était encore très long. À 2-0, Lukaku a rappelé l'équipe et a déclaré: 'Les gars, gardons la tête haute. Le match dure 90 minutes!' De Vrij a également demandé de continuer à travailler en équipe. À quelques secondes du coup de sifflet final, il a de nouveau attiré l'attention de son équipe et a déclaré que rien n'était fini."

Maintenant, la question est de savoir si l'Inter pourra enchaîner. Clairement hier, elle a posé sa candidature pour le titre de Serie A. Dans l'émission Maracana Show sur TMW Radio, Mario Sconcerti, un journaliste réputé dans la Botte, a également donné son avis sur cette solide équipe Nerazzurri. "Selon moi, c'est l'équipe la plus complète pour le titre. Si l'AC Milan ne surperformerait pas, l'Inter serait l'équipe de référence en Italie. Avec des acteurs clés comme Lukaku et Barella tout est possible. Ces deux joueurs font partie du top européen."

Des nouveaux compliments qui vont certainement toucher le leader Romelu Lukaku.