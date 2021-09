Avec deux succès et un partage contre Liverpool en plus de la victoire en Supercoupe d'Europe, Chelsea a réussi un bon début de saison. L'effectif de Thomas Tuchel n'a que très peu changé par rapport à l'année dernière. Saul Niguez est arrivé le dernier jour du mercato mais le gros coup des Blues, c'est le retour de Romelu Lukaku pour 115 millions d'euros.

Sur le site du club, Petr Cech revient sur l'histoire d'amour-haine du Diable avec le club londonien. Le Tchèque se remémore le premier passage du Belge à Stamford Bridge : "Quand tu commences à jouer à 16 ans dans une compétition comme le championnat belge et que tu marques des buts, cela montre forcément que tu as du talent et du potentiel", commence l'ancien gardien, devenu conseiller chez les Blues, "le problème pour lui, c'est qu'il est arrivé quand Didier Drogba était au sommet de sa carrière. Il n'arrêtait pas de marquer et nous savions comment l'utiliser."

"Quand il est arrivé à Chelsea, le jeu de possession de Romelu n'était pas le même, parce qu'à Anderlecht, on se concentrait surtout sur sa vitesse", déclare Cech pour expliquer pourquoi Lukaku ne s'est pas imposé lors de son premier passage, "à ce moment-là, nous utilisions notre numéro 9 d'une façon radicalement différente pour la possession et puis, il découvrait un championnat plus compétitif qu'en Belgique."

C'est pourquoi il n'a pas percé dans un premier temps chez les Blues : "Il a eu besoin d'un peu de temps pour s'adapter et sa carrière à pris un chemin différent. Il a réussi partout où il a été depuis lors. Chaque année, il s'est amélioré et il était conscient qu'il devait s'améliorer", a poursuivi Cech.

"Il a progressé et nous sommes heureux qu'il soit de retour. Il connaît la maison et a un sentiment de mission inachevée qu'il va vouloir terminer", conclut l'ancienne gloire de Chelsea.