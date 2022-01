Voilà ce qui s’appelle créer inutilement la polémique. Romelu Lukaku se mord très certainement les doigts depuis jeudi, date de la publication de son interview accordée à la Sky Italia.

Dans celle-ci, il explique "ne pas être heureux de sa situation", critique le système choisi par son coach et émet son envie de retourner à l’Inter Milan quand il sera "encore à haut niveau", et donc dans un avenir relativement proche. Difficile d’être plus maladroit, surtout de la part d’un joueur qui gère habituellement sa communication d’une main de maître… Difficile aussi pour Chelsea de ne pas réagir.