Arrivé de Chelsea au Real Madrid en juillet 2019 pour la somme de 115 millions d'euros, Eden Hazard est-il en train d'amorcer son chemin retour vers Stamford Bridge ?

À en croire les informations d'El Nacional, Chelsea a ouvert les discussions avec le Brainois pour tenter de le faire revenir du côté de Londres, où évolue son coéquipier belge Romelu Lukaku.

Roman Abramovic, propriétaire des Blues, est certain qu'à Chelsea, Eden Hazard pourrait redevenir le joueur qu'il a jadis été. Il faut dire qu'au Real Madrid, Eden Hazard n'a pas vraiment convaincu les observateurs. Trop souvent blessé à cause de sa mauvaise forme physique, il ne s'est montré que trop peu décisif avec les Merengue. En 51 rencontres, il n'a inscrit que 5 buts et réalisé 9 passes décisives.

Chelsea aurait, d'après El Nacional, contacté la direction du Real Madrid pour entamer les négociations. D'après leurs informations, Hazard ne serait pas contre un retour à Londres.

Abramovic ne dépenserait pas plus de 40 millions d'euros pour faire revenir le prodige belge.