Quatre ans après, rares sont ceux qui ont oublié ce qu’ils faisaient le 1er juillet 2016. Ce vendredi soir frisquet, Chris Coleman était à Villeneuve-d’Ascq. Sur le banc du pays de Galles, qui venait mettre fin au rêve d’Euro des Diables de Marc Wilmots (3-1). Comment ? Le technicien a accepté de revenir sur cette soirée si douce pour lui, si cruelle pour toute la Belgique.

Chris, dans quel état d’esprit aviez-vous abordé cette rencontre ?

"Nous savions à quel point la Belgique était forte, qu’elle avait des joueurs incroyables à chaque poste. C’était la meilleure équipe nationale du monde. Sans aucun point faible. Mais de grands joueurs étaient absents. Évidemment Vincent Kompany, qui manquerait à n’importe quelle équipe au monde. Vermaelen était suspendu ; Vertonghen, blessé. Ce n’était pas simple pour la Belgique. Nous avions besoin d’un peu de chance et nous en avons eu. Mais il y avait encore De Bruyne, Hazard, Witsel, Lukaku, Courtois. Quand vous regardez les noms, vous vous dites : Bordel, quelle belle équipe ! Mais nous avions l’habitude de les rencontrer. Il y avait eu ce 1-1 à Bruxelles (le 15 octobre 2013 pour les éliminatoires du Mondial 2014) où la Belgique était déjà qualifiée et il nous manquait 15 joueurs. Il y avait aussi notre victoire à Cardiff après un très bon match (1-0) durant les éliminatoires de l’Euro. Nous savions qu’en jouant bien collectivement, avec tous nos joueurs au top individuellement et un peu de chance, alors il était possible de gagner car la Belgique n’était pas imbattable. Je ne pense pas qu’il y ait eu un excès de confiance côté belge, ils savaient que nous étions difficiles à jouer. Après le 1-0 et ce but fantastique de Nainggolan, nous avons vraiment très bien joué ; c’est au milieu que nous avons gagné le match. La Belgique a encore eu des occasions mais nous aussi. Ce n’était pas un de ces matchs où nous sommes restés derrière à tenir. Non. Nous nous sommes aussi procuré des opportunités, autant que les Belges. C’était un match fantastique."

