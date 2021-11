Christian Benteke a enfin reçu une nouvelle chance en équipe nationale. Il a remercié Roberto Martinez en inscrivant le 1-0. "Pour le même prix, j’envoie le ballon au-dessus du stade", sourit-il. "Mais en confiance, plus de choses réussissent, et on tente plus."

L’attaquant de Crystal Palace a connu des moments difficiles en équipe nationale. "À l’Euro, j’étais frustré. Frustré de ne pas avoir pu aider l’équipe. Mais les relations avec Martinez ont toujours été bonnes, même à l’Euro. On a parlé de l’Euro, mais c’est lui qui reste le coach et qui fait les choix. Un joueur doit essayer de répondre présent quand il reçoit des minutes."

Et il l’a fait, comme souvent quand il en reçoit. Pour son dix-septième but en quarante-trois sélections. "Je reste sur ma continuité. Je veux fructifier le peu de temps de jeu que je reçois et je suis content d’avoir contribué à la victoire. Quand à la concurrence, en attaque, je ne peux pas contrôler cela. Je me concentre sur mes performances sur le terrain." Peut-être aura-t-il l’occasion de se montrer à nouveau mardi, à Cardiff. "Je me prépare dans l’ombre pour ce style de moments, que ce soit en club ou en équipe nationale. Pour être prêt."

"Faire mieux que lors des précédents tournois"

Voilà une semaine riche pour un joueur qui est devenu la semaine passée le Belge le plus "capé" de Premier League… et qui est peut-être sous-estimé, parfois ? "C’est une bonne question", répond-il sans y répondre. "Aujourd’hui, mon combat, je le livre face à moi-même. Je suis fier de ce que j’ai accompli en Premier League. Je continue à évoluer dans le meilleur championnat du monde, au meilleur niveau."

Le tout en aidant sa sélection à se qualifier pour un mondial… "Pour notre pays, c’est quelque chose de grandiose, qu’il ne faut pas prendre pour acquis. On veut essayer de ramener quelque chose du Mondial. On veut faire mieux que les fois précédentes." Si possible, avec lui en invité surprise, se dit le Liégeois.