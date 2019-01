Christian Benteke est à nouveau disponible pour être sélectionné avec Crystal Palace, a annoncé son entraîneur Roy Hodgson, vendredi, à la veille du match de Premier League contre Watford.

Benteke, 28 ans, n'a plus joué depuis le mois de septembre en raison d'une blessure au genou. Il a repris complètement l'entraînement début janvier.

Hodgson a confirmé que Benteke figure dans la sélection pour le match de samedi. "Oui, je pense qu'il est disponible, mais évidement il est en manque de rythme de match et n'est pas affûté", a expliqué Hodgson. "D'une certaine mesure, ce serait un risque de le mettre dans l'équipe, mais les entraînements se sont très bien passés. Il n'y a donc aucune raison de l'écarter."

Benteke n'a disputé que quatre rencontres de Premier League cette saison. Crystal Palace, 14e avec 22 points, n'a marqué que 19 buts en 21 rencontres de championnat. Seuls Newcastle (15) et Huddersfield (13) ont été moins prolifiques.

Du côté de Watford, 8e avec 29 points, Christian Kabasele a repris l'entraînement complet jeudi. Kabasele, 27 ans, avait violemment heurté un poteau du but lors du match contre Chelsea le 26 décembre. Touché au bras et au dos, il avait été remplacé et n'avait plus joué depuis.