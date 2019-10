Crystal Palace a annoncé la prolongation de contrat de James Tomkins et Christian Benteke. Le Diable rouge, arrivé pour près de quarante millions d'euros en 2016 après une année loupée à Liverpool, a paraphé un nouveau bail qui court jusqu'en juin 2021.

"Tous les deux disposent d'une grande expérience de la Premier League et font preuve d'engagement et de professionnalisme ", a expliqué le président Steve Parish sur le site du club. "Cette prolongation est la preuve que nous croyons en eux et qu'ils sont motivés par la direction que prend le club." "Je suis heureux que nous soyons parvenus à cet accord", a quant à lui commenté le joueur. "L'équipe a connu un très bon début de saison et tout cela est très positif. Je suis plus déterminé que jamais à l'idée de répondre à la confiance qui m'est accordée par l'ensemble du club."

Cette signature permettra à Benteke de se montrer une saison de plus à Palace, équipe pour laquelle il n'a plus trouvé le chemin des filets depuis avril dernier. Après une première saison où il avait donné satisfaction (17 buts), le Diable s'était enlisé, ne marquant qu'à quatre reprises lors des deux saisons suivantes. Pour le moment, l'international n'a été titularisé qu'à trois reprises, dont une fois en League Cup, sans inscrire le moindre pion.