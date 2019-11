Christian Bentele, en manque de temps à Crystal Palace, a retrouvé le chemin du but.

Le grand Christian Benteke s’est fait plaisir avec un doublé dans une période compliquée pour lui en club. Cette saison, il a marqué trois fois avec les Diables mais toujours pas avec Crystal Palace. “Dès que je reçois la possibilité, même cinq minutes, je ne lâche rien. Je pense que depuis que le coach (Roberto Martinez) est arrivé, je l’ai rarement déçu. J’ai su saisir ma chance.”

En compagnie de son grand copain Eden Hazard, Benteke a vite retrouvé ses sensations. “On se connaît bien et on se trouve facilement. C’est chouette de jouer avec des gars aussi forts derrière toi. Je ne suis pas surpris que la Belgique termine avec la meilleure attaque d’Europe dans ces qualifications.”

Le Liégeois de bientôt 29 ans est conscient que sa place dans les vingt-trois est en balance. Comme d’autres. “Des joueurs qui avaient moins de temps de jeu ont pu s’exprimer c’était important. Si je jouais gros ? Oui, je ne peux pas mentir. Les places dans le noyau sont très chères. Je voulais montrer à l’entraîneur que j’étais là et que je répondais présent. Je suis content de mon match dans son ensemble. J’ai très envie d’aller à l’Euro l’été prochain. Je travaille comme un fou tous les jours avec cet objectif en tête.”

Benteke n’a pas caché que sa situation en club le préoccupe également. “C’est toujours différent en club et en équipe nationale. J’espère que ce match me redonnera la confiance et me donnera la possibilité de marquer pour Palace”, a-t-il expliqué. “Mais je dois aussi réfléchir avec le mercato qui approche en janvier. Je vais réfléchir et je vais voir ce qui est possible de faire.”

Martinez se basera sur le niveau en club pour faire sa sélection mais pas uniquement. “C’est important d’avoir du temps de jeu mais ce que tu montres quand tu es repris chez les Diables a aussi son importance. Ça pèse dans la balance et ça peut un peu compenser.”