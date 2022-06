Le 31 mai dernier, Christian Kabasele a retrouvé Tubize. Pas pour s’entraîner avec les Diables mais pour y recevoir son diplôme d’entraîneur. "Cela m’a fait quelque chose", avoue celui qui n’a plus été convoqué depuis novembre 2018. "Cela m’a donné envie de revenir le plus vite possible là-bas parce qu’en plus, le centre a pas mal évolué depuis ma dernière sélection. J’ai eu une petite dose de motivation en plus."