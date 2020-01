Une nouvelle fois titulaire avec Watford, le DIable Rouge a été exclu par le VAR.

Watford se présentait ce mercredi en bonne forme avant d'affronter Wolverhampton, où Dendoncker était titulaire. L'équipe de Kabasele a profité des buts de Deulofeu et Doucouré pour mener 2-0 juste au retour des vestiaires. C'est le jeune Pedro Neto qui a permis aux Wolves de réduire l’écart à la 60ème.

A la 70ème minute de jeu, Jota est lancé en profondeur, l'attaquant est alors victime d'une faute de Kabasele. L'arbitre, Monsieur Madley, décide de siffler coup-franc et de donner un carton jaune à Kabasele. C'est là que le VAR intervient, et après vérification préconise un carton rouge pour "annihilation d’une action de but". L'arbitre suit les recommandations du VAR : il annule sa propre décision et exclut l'ancien joueur de Genk !

C'est la 2ème exclusion de Christian Kabasele cette saison.

Le VAR, qui a déjà fait énormément parler de lui ces derniers jours en Premier League, continue de diviser.