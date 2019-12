Le défenseur se bat actuellement pour sa place en Premier League, alors que Watford ne parvient pas à engranger les points.

Loin des perfs de Kevin De Bruyne à Manchester City ou de celles de Youri Tielemans à Leicester, on retrouve Christian Kabasele. Revenu dans le onze-type de Watford à la faveur du retour (bref) de Quique Sánchez Flores sur le banc des Hornets, le Diable lutte pour la survie de son club au sein de l'élite anglaise. Avec seulement neuf points et un succès pris en dix-sept journées, l'heure est grave pour Kaba et ses équipiers, qui n'ont marqué que... neuf petits buts, pour trente-deux encaissés. Un bilan comptable qui les relègue à la dernière place du classement.

Pas bête, le Belge sait que la situation est mauvaise. "Très mauvaise", concède-t-il même au Daily Mail, à qui il a accordé une interview publiée ce dimanche. "Il n'y a pas d'autres mots quand on voit la qualité dont notre équipe dispose et qu'on est toujours derniers en décembre." Il est vrai qu'avec un effectif riche de joueurs tels que Roberto Pereyra, Gerard Deulofeu, Troy Deeney ou encore Abdoulaye Doucouré, voir Watford galérer à ce point est plutôt étonnant. D'autant plus quand on se souvient des bons résultats que le club avait obtenu la saison passée, avec une équipe similaire, dont cette finale de FA Cup, perdue 6-0 contre City.

"Quand on regarde les chiffres, c'est très simple: on ne marque pas assez et on prend trop de buts", explique l'ancien Genkois. "Quand on a été bons derrière, on n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Et quand on a marqué, on en a pris trois ou quatre." Basique. Les conséquences ? Trois points de retard sur Norwich, dix-neuvième, et surtout neuf sur Southampton, premier non-relégable. "Je ne pense pas qu'un club se soit déjà maintenu avec seulement neuf points récoltés à ce stade de la compétition, mais c'est un défi excitant", continue Kabasele. "On doit afficher l'esprit et la qualités qui étaient les nôtres face à Crystal Palace (0-0, Ndlr) et Liverpool (défaite 2-0, Ndlr). Si on y était arrivés sur l'ensemble de la saison, on serait bien plus haut au classement. (...) On doit croire en nos qualités offensives, car quand on bénéficie de la force de Deulofeu et d'Ismaïla Sarr, et de Deeney pour conclure les actions dans le rectangle, on se doit d'être confiant."





C'est désormais à Nigel Pearson, revenu en Angleterre après un passage à OHL, de sauver la peau de Watford en première division. "Javi Gracia voulait un foot plus joueur, Quique mettait l'accent sur la défense, mais avec le nouveau manager, c'est un mix des deux", dit l'arrière-central à ce propos. "Il a fait la différence sur le pré. Il veut nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour retrouver notre forme rapidement et a confiance en notre faculté à faire mal à l'adversaire grâce à notre vitesse."

Autre dossier chaud à Vicarage Road, le contrat de Christian Kabasele, qui arrive à son terme d'ici juin 2021. Bonne nouvelle cependant, les négociations sont en très bonne voie, de l'aveu même du Liégeois. "On est tout proches de trouver un accord. Si j'avais peur pour Watford, pour moi ou ma situation, j'aurais tout arrêté. Je veux rester ici et en Premier League."

La première étape vers cet objectif pour le moins ardu, ça sera face à Manchester United ce dimanche, à domicile. Contre les Red Devils, les Hornets tenteront de gratter un premier succès à la maison cette saison. Oui, la situation est vraiment préoccupante...