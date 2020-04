Christian Vieri lance des fleurs à Lukaku: "Un véritable taureau" © Belga Diables Rouges N. Ch.

La légende de l'Inter Milan s'est montré élogieuse avec son successeur. Les débuts de Romelu Lukaku en Italie ne sont pas passés inaperçus. Et bien que les compétitions sont à l'arrêt depuis plusieurs semaines, l'heure est encore aux éloges pour les fans du Diable rouge. Parmi eux, un certain Christian Vieri.



Véritable légende du club, avec six saisons passées à l'Inter pour plus de cent buts inscrits, Vieri a déclaré que Lukaku avait des "statistiques incroyables" dans le Daily Mail. "Quand il est en pleine forme, c'est impossible de l'arrêter. Il est plus grand et plus fort que les défenseurs adverses. Son pied gauche est très bon et il est aussi à l'aise dans les airs, un peu comme moi. Quand il est à 100% physiquement, c'est un véritable taureau. Je lui souhaite le meilleur à Milan" a apprécié celui qui souligne également que le Belge réussit tout ceci dès sa première saison en Italie, alors qu'il était "habitué au jeu anglais" et que la "Serie A est très exigeante".



Big Rom' appréciera !