Romelu Lukaku est-il l’un des cinq meilleurs attaquants au monde ? C’est ce que le Diable avait affirmé dans les colonnes de France Football la semaine dernière. Le débat fait rage du côté de la Botte. Christian Vieri, lors d’une vidéo sur le réseau social Twitch , est revenu sur la question.

Pour l’ancienne terreur de l’Inter, auteur de 122 goals en 190 parties pour les Nerazzurri, pas de doute : Big Rom’ fait partie du gratin mondial. "Lewandowski ne marquerait pas plus de buts à l’Inter que le Belge. À l’inverse, si Lukaku jouait pour le Bayern Munich, il en planterait autant que le Polonais."

Pas d’accord, Antonio Cassano, l’ex-enfant terrible de la Roma, avait un tout autre avis. "Martinez est cinq fois meilleur que Lukaku. C’est un mélange entre Carlos Tevez et Sergio Agüero. Vous ne pouvez pas comparer Lukaku avec ces deux monstres sacrés."

Statistiquement, il n’y a pas photo entre les deux compères. Le Belge culmine à treize goals en quinze matchs toutes compétitions confondues. Avec six petits buts, l’Argentin ne parvient pas à enchaîner après sa prolifique dernière saison. Face à Naples ce mercredi soir, le colosse sera une nouvelle fois l’arme numéro un des Intéristes. D’autant plus que les Milanais n’ont plus que le championnat à jouer cette saison, après l’élimination brutale en C1. En cas de victoire, les hommes de Conté se rapprocheraient à un point de l’ennemi juré et leader, l’AC Milan.