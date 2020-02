Ce lundi soir, le défenseur des Diables Rouges Christian Kabasele était invité de l'émission "Le Vestiaire" sur le plateau de RMC Sports, aux côtés d'Emmanuel Petit, Frank Leboeuf et Christophe Dugarry.

C'est ce dernier qui a taclé les Diables Rouges. Il a notamment égratigné Eden Hazard, Kevin De Bruyne et même Thomas Meunier. Il déplore le côté ''cool" des Diables. "Les Belges aiment bien la jouer ‘à la cool. Du style : Kevin De Bruyne dit: "Je ne connais pas Kylian Mbappé (NDLR: avant Manchester City - Monaco en 2017), Eden Hazard: "Je n’aime pas m’entraîner", Thomas Meunier: "Ouais, je suis un artiste". Ils aiment bien se la jouer plus cool que les mecs cools à côté. Souvent, je les vois. Ils font les mecs un peu détachés, mon cul ouais. Je ne dis pas que c’est de l’arrogance... que nous avons nous Français, je suis d’accord. Mais eux, ils aiment se la jouer cool en disant: "Ouais, on est Belge", s'offusquait l'ancien joueur de l'Equipe de France.

Ce à quoi, le défenseur de Watford a répondu, avec un sourire aux coins des lèvres: "C'est pour cela qu'on aime les Belges, non? Je ne pense pas que ce soit de l'arrogance."

Christophe Dugarry, qui n'en démordait pas, continuait: "Le problème, est-ce que ce n’est pas qu’ils s’en fichent ? (...) Est-ce que vous n’êtes peut-être pas assez dedans, méchants ou concernés ? Ok, on ne parle pas d'arrogance. Mais est-ce que vous n’êtes pas trop cools finalement ?", expliquait Dugarry.

Kabasele ne s'est pas laissé faire et a répondu calmement que les Belges avaient, au contraire, beaucoup d'appétit. "Je peux vous inviter à une séance d’entrainement de l’équipe nationale. Vous allez voir que tout le monde a les crocs", souriait encore le défenseur.

L'ancien joueur du Barça et de l'OM concluait cette séquence en avertissant le défenseur que les Diables pourraient regretter de ne rien gagner avec cette belle génération: "Si vous ne gagnez rien avec cette génération-là, il y aura beaucoup de regrets et ce sera difficile pour la Belgique de s’en remettre. Ce sera dur si vous ne gagnez rien avec les joueurs que vous avez."