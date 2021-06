"On avait la voie royale…" Cinq ans après, Jean-François Gillet a toujours un goût de regret quand on évoque le dernier Euro en date. L’élimination en quart de finale contre la surprise galloise reste un traumatisme pour tous les amateurs de foot en Belgique.

La bonne humeur rythmera quand même l’entretien d’une heure entre l’ex-troisième gardien, tout juste retraité, et Laurent Ciman, devenu adjoint à Montréal où il venait de rentrer après deux mois passés à Miami. "Les autorités canadiennes interdisent de jouer. On a donc dû s’expatrier aux USA pour disputer nos matchs de MLS. Je profite d’une trêve pour rentrer deux semaines à la maison. Mais je dois respecter une quarantaine tout mon séjour alors que je suis vacciné et que j’ai un test négatif. Si je sors, je risque une amende d’un million de dollars et trois ans de prison…"

Gillet était lui à Bari où il fêtait son 42e anniversaire. "Je suis heureux de te revoir mon chien (sic). Tu es beau avec la barbe."



(...)