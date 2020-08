Yves Taildeman avec Jonathan Lange et Christophe Franken

Yves Taildeman avec Jonathan Lange et Christophe Franken

Yves Taildeman avec Jonathan Lange et Christophe Franken

Maintenant, tout le monde sait que c’est Vincent Kompany qui dirige vraiment l’équipe nationale." La présence de cinq Anderlechtois dans la sélection de 29 joueurs de Roberto Martinez a provoqué une tempête de réactions sur les réseaux sociaux.

Au moment où Martinez donnait sa conférence de presse, il ne savait pas que ses choix seraient si contestés. Van Crombrugge, Cobbaut et Verschaeren étaient déjà dans la dernière sélection, en novembre 2019. La convocation de Cobbaut s’explique par la fin de carrière de Kompany et le manque d’alternatives. Vanheusden sera plus utile en match de qualification avec les U21 contre l’Allemagne.

Verschaeren n’est pas titulaire au RSCA en ce moment, mais Martinez n’est pas du genre à laisser tomber des joueurs en difficulté en club. Il ne l’a pas fait avec Tielemans et Chadli non plus, à l’époque.

(...)