Ce samedi devait permettre à Manchester City de continuer d’écrire l’histoire du foot anglais en restant en course pour remporter quatre trophées cette saison. Mais ce qui devait être une fête s’est transformé en cauchemar.

Tout d’abord car les joueurs de Pep Guardiola n’ont jamais eu voix au chapitre face à cette équipe des Blues particulièrement bien organisée et imperméable depuis l’arrivée de Thomas Tuchel. Au final, les Citizens s’inclinent sur le plus petit écart, et de manière assez logique, sur un but du Marocain Hakim Ziyech un peu avant l’heure de jeu.