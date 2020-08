Il aura fallu attendre 163 jours depuis le match aller à Madrid mais nous y voilà enfin. L’heure est venue pour Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne de poursuivre et conclure le récital d’une saison extraordinaire. Avec Romelu Lukaku, ils ont sans conteste été les meilleurs Belges ces douze derniers mois.

On se souvient que durant cette soirée du 26 février, le stade Santiago Bernabeu avait assisté à un véritable show des deux Diables rouges. Le premier a réalisé d’énormes arrêts face à l’attaque citizen tandis que le second a tout simplement écœuré le Real Madrid en fin de rencontre avec un assist et surtout un but dans un face-à-face bouillant avec Courtois à la 83e minute (1-2).