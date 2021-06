Quatre ans après sa finale perdue à Rome, la Belgique new look décimée par le scandale Standard-Waterschei a raté son Euro 1984.

Une première sonnerie, puis une deuxième. Georges Grün apparaît à l’écran, décontracté, le visage lumineux. Il porte de fines lunettes modernes. Troisième sonnerie. Voilà Nico Claesen, en légère contre-plongée, col roulé et grand sourire. "Salut Georges, comment ça va ? Moi, je suis un peu fatigué, j’ai fait le premier vaccin Pfizer, hier." Grün coupe : "Ah, moi, je l’ai eu la semaine passée et heureusement tout va bien."

Les deux anciens joueurs mènent une deuxième carrière très différente. Après 17 ans comme consultant télé, Georges Grün (59 ans), grand amateur de pêche, est parti vivre à l’étranger, sous le soleil. Nico Claesen (58 ans), lui, est entrepreneur dans la construction, près de Maasmechelen. Les agendas sont chargés. L’ancien défenseur mauve et l’ancien attaquant rouche ne se sont plus vus depuis environ trois ans, mais, même à distance, ils se retrouvent avec plaisir pour évoquer leur Euro 1984 en France. Et les Diables rouges actuels. Une bonne bavette.

(...)