Steve Clarke était légèrement frustré après la rencontre.

Le sélectionneur écossais a souligné le hors-jeu de Kevin De Bruyne sur le 2-0 et l’occasion ratée par ses joueurs en fin de match. Heureusement, il a pu compter sur le réconfort de Romelu Lukaku, qu’il connaît de son époque à West Bromwich. "Il m’a fait un câlin et il s’est excusé d’avoir marqué. C’est un gars fantastique. Il a grandi depuis l’époque et veut continuer à aller de l’avant. Avec cette mentalité, les choses ne peuvent que s’améliorer."