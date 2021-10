Les troupes de Roberto Martinez, battues par la France (2-3) puis par l'Italie (1-2), afficheront 1.832 points au compteur, soit 3 de plus que le Brésil (1.820). Les Auriverde auraient pu déloger l'équipe nationale belge en cas de 9/9 lors de la fenêtre internationale d'octobre mais l'équipe de Tite a été contrainte au partage en Colombie (0-0).

La France, championne du monde en titre et lauréate de la Ligue des Nations, grimpera d'une place pour se retrouver 3e (1.779), devant l'Italie (+1/1.750,5) et l'Angleterre (-2/1.1750,2). L'Argentine, l'Espagne, le Portugal et le Mexique complèteront le top 10.

La Belgique occupe la première place mondiale depuis le 20 septembre 2018. Les Diables s'étaient déjà retrouvés au faîte de la hiérarchie mondiale entre novembre 2015 et mars 2016.

En novembre, les Diables Rouges accueilleront l'Estonie à Bruxelles (13/11) puis se déplaceront à Cardiff pour défier le pays de Galles (16/11) afin de valider leur ticket pour le Mondial 2022 au Qatar.