Un gros morceau attend les Diables ce soir à Munich. En effet, l'Italie a fait forte impression au cours de ce championnat d'Europe.

Sortie de son groupe avec trois victoires et aucun but encaissé, la Squadra Azzurra a directement rappelé qu'elle était de retour, elle qui avait loupé le Mondial russe en 2018. En huitième de finale, les Italiens ont tremblé face à l'Autriche mais s'en sont sortis grâce à leur expérience et leur talent. Les hommes de Roberto Martinez peuvent donc s'attendre à une rencontre intense.

D'autant plus que les Italiens seront à fond derrière leur équipe. À commencer par la presse qui a fait monter la sauce ce matin, à travers les Unes des journaux.

La Gazzetta Dello Sport, quotidien de référence en Italie, l'a plutôt joué sobre. "Nous sommes l’Italie", écrit le quotidien. Qui mentionne toutefois qu'elle affronte "la Belgique de Lukaku pour devenir à nouveau grands".





Même son de cloche pour le Corriere dello Sport qui titre: "Nous à travers vous", accompagnant la titraille de: "Belgique – Italie à Munich : poussons les Azzurri en demi-finale".





"Forza Azzurri", "Vous nous représentez", écrit Tuttosport pour faire monter la pression sur les épaules italiennes.

Quotidiano Sportivo estime quant à lui que c'est "comme une finale".





Preuve que l'ensemble du peuple italien sera derrière la Squadra Azzurra ce soir.