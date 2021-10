La mayonnaise a-t-elle enfin pris à Arsenal ? Les sept matchs consécutifs sans défaite (dont cinq victoires) suggèrent en tout cas que Mikel Arteta parvient désormais à exploiter le potentiel du troisième effectif le plus jeune de Premier League (25,4 ans d’âge moyen).

Contre Aston Villa, vendredi dernier (3-1), seuls trois titulaires étaient âgés de plus de 24 ans. Et parmi ces jeunes talents, Albert Sambi Lokonga est l’une des plus grandes satisfactions. Sa très bonne performance de vendredi, le jour de ses 22 ans, n’a d’ailleurs fait que conforter sa position aux yeux de Mikel Arteta.