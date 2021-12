Dans l’obligation de l’emporter, les Wölfe comptent sur leur ailier pour créer le danger.

Cela fait 110 jours que Dodi Lukebakio n’a plus marqué, soit plus de 1 000 minutes passées sur le terrain sans faire mouche. C’est long. D’autant que son dernier but remonte à la période d’avant son transfert : un penalty converti le 21 août avec le Hertha Berlin… contre Wolfsbourg.