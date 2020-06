En trois titularisations depuis la reprise de la Liga, Eden Hazard a été aligné à trois places différentes par Zinédine Zidane. La dernière a tout pour lui convenir parfaitement.

Ce mercredi soir contre Majorque, Zinédine Zidane a surpris de nombreux fans en alignant Vinicius Junior, Eden Hazard, Karim Benzema et Gareth Bale dès le coup d'envoi dans un 4-4-2 avec des flancs très offensifs. Le Brésilien était aligné sur le flanc gauche de l'attaque madrilène, habituellement occupé par Hazard. Le capitaine des Diables Rouges était, quant à lui, positionné en soutien de Karim Benzema alors que Bale évoluait dans le couloir droit.

Ce qui est étonnant, c'est de voir Vinicius et Hazard alignés de concert, eux qui sont tous les deux habitués à arpenter le flanc gauche. Pourtant, Zizou avait annoncé la couleur en conférence de presse avant la rencontre: "Je ne pense pas que leur cohabitation soit impossible, ça non. On essaie de faire en sorte que chaque joueur soit le plus à l'aise possible sur le terrain. Et, là où Vini se sent à l'aise, c'est aussi là où joue Eden. Mais cela ne veut rien dire. Un match précis pourrait justifier que les deux jouent ensemble".

(...)