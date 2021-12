Plus de doute possible, Kevin De Bruyne est bel et bien de retour. Critiqué pour la première fois depuis son arrivée à City, le numéro 17 a remis les pendules à l'heure en décembre. Et il le doit en grande partie à Pep Guardiola. Car l'entraîneur catalan a parfaitement géré le cas du Diable rouge.

Revenons en arrière. Blessé pendant l'Euro, KDB joue tout de même onze minutes lors de la défaite en match inaugural contre Tottenham (1-0). Une erreur que le Catalan ne reproduira pas. Clairement, le milieu de terrain tire la langue et a besoin de repos pour récupérer et soigner une cheville en piteux état. Son entraîneur lui laisse alors le temps qu’il lui faut pour revenir.

Entre fin aout et mi-novembre, il ne joue que deux rencontres dans leur intégralité. Dont une face à Manchester United où il se montre à son avantage. King Kev is back, pense-t-on. Mais le covid rattrape le meneur de jeu par le col et le renvoie à son domicile. De quoi freiner encore un peu son retour à son meilleur niveau. Pendant cette période trouble, le Catalan couve son joueur. "Il n'a absolument rien à me prouver', explique-t-il. Après une absence de dix jours, le Diable est de retour à l'entraînement. Mais Pep a appris de ses erreurs passées.