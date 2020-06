Les Belges étaient outsiders dans le groupe de la mort. Ils ont créé la surprise.

Ce que Marc Wilmots et Roberto Martinez n’ont pas (encore) pu réaliser avec leur génération en or, Guy Thys l’a pu avec ses "amateurs" en 1980. Pourtant, son équipe venait de très loin. Voici la route vers la finale.

Après avoir manqué le Mondial en 1974 et 1978 ainsi que l’Euro en 1976, les sélections sont presque des punitions pour les joueurs. Le Stade du Heysel n’attire plus personne. Les assistances font mal aux yeux : 8.799 personnes pour Belgique - Portugal (2-0), match clé de la qualification. Et 1.266 personnes pour un amical contre le Luxembourg (5-0), un peu plus tard.

(...)