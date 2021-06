Les Diables sont tout à fait capables de gagner sans KDB ou Hazard, et ils l’ont déjà fait, évidemment (voir ci-dessous). Ils y sont même souvent parvenus sans qu’aucun des deux ne soit sur la pelouse au coup d’envoi, à l’image du premier match de leur Euro contre la Russie (3-0). Mais le second, contre le Danemark, s’il a été remporté 2-1 au final, a surtout illustré leur importance puisque c’est bien l’entrée de De Bruyne qui a ramené les Diables sur le bon chemin à Copenhague, alors que le Brainois était monté au jeu pour la dernière demi-heure… et avait délivré une passe décisive au n° 7.

En passant en revue les matchs officiels de qualification ou de tournoi de cette génération entre le Mondial 2014 et le début de l’ère Martinez, on constate que les échecs (Argentine, Bosnie, Italie, pays de Galles) arrivaient quand les deux "cracks" étaient là. Mais, sous l’Espagnol, difficile de ne pas noter que quatre des cinq contre-performances intervenues sont tombées lorsqu’il en manquait au moins un des deux : De Bruyne en Suisse (5-2), Hazard en Angleterre (2-1) et en République tchèque (1-1) et même les deux contre la Grèce, à Bruxelles, en 2017 (1-1).

