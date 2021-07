Le vent du renouvellement que Roberto Mancini a fait souffler ne les a pas emportés. Pas plus que cette concurrence où ni l’expérience de Francesco Acerbi (32 ans, 17 sélections), qui doit regretter d’être leur contemporain, ni la jeunesse d’Alessandro Bastoni (22 ans, 6 sélections) ne menace leur statut de cadre solidement accroché.

Ce vendredi soir, Giorgio Chiellini (36 ans), de retour de blessure, et Leonardo Bonucci (34 ans) vont disputer leur 324e match côte à côte. Le 59e en sélection où leur bilan parle pour eux avec 32 victoires, 17 nuls et 9 défaites, la dernière qui remonte au 10 novembre 2017 lors du fameux barrage aller de Coupe du monde en Suède (1-0) a été la plus traumatisante du lot. Mais ne les a donc pas fait vaciller puisque leur tête n’est pas tombée dans cette révolution italienne.

(...)