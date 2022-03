Brusque au micro et au duel, le latéral de Wigan (32 ans) est victime d'abus en ligne depuis plus de dix ans maintenant.

L'un des plus gros dilemmes auquel sera confronté Stephen Kenny ce samedi sera de trancher sur les flancs. Lesquels de Seamus Coleman, Matt Doherty et James McClean le sélectionneur choisira-t-il ? Les deux premiers sont plus solides défensivement, le dernier constitue une option plus offensive. Si le talent des hommes de Roberto Martinez pourrait forcer Kenny à opter pour Coleman et Doherty, une potentielle titularisation de McClean forcera le latéral droit des Diables à se frotter à un joueur des plus rugueux et controversés des Îles Britanniques. Un véritable bad boy in green…

Réputé, depuis toujours, pour son jeu agressif, ses tacles bien trop appuyés et son honnêteté souvent brutale, McClean est devenu l'ennemi n°1 de son propre public, à Sunderland, et de l'Angleterre tout entière en 2012. Conséquence d'une histoire de coquelicot...