Diables Rouges Coronavirus: Belgique-Portugal et Belgique-Suisse se joueront à huis-clos... et sans Lukaku, Mertens et Castagne ? N. Ch.

Nos confrères du quotidien suisse Le Matin l'annoncent: le mini tournoi organisé au Qatar en fin de mois se jouera à huis-clos. Et peut-être sans les joueurs qui évoluent en Italie. C'est une conséquence directe de la mise en quarantaine de l'Italie toute entière annoncée ce lundi soir: les mesures vont être renforcées dans la botte et les déplacements devenir compliqués, voire impossibles. Bien sûr, les mesures prises peuvent changer au fil du temps qui passe mais ce stage au Qatar, prévu du 23 au 30 mars, approche à grands pas et il est de plus en plus probable que les joueurs évoluant en Italie (comme Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku ou Dries Mertens, ainsi que quelques Suisses et Croates) doivent faire l'impasse.



Ce qui est déjà certain, c'est que la décision vient d'être prise de faire jouer ces matches à huis clos.