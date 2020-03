Ils s'apprêtaient à vivre ensemble leur quatrième compétition majeure de football. Après deux coupes du Monde et un Euro, Nicolas et sa bande de huit amis devra finalement attendre un an de plus pour voir les exploits des Diables Rouges. Après le report de nombreux événements sportifs majeurs suite à la poussée du Covid-19 à travers le monde, l'Euro 2020 de football vient en effet d'être reporté à juin 2021.

"On comptait les jours avant le début de la compétition. On avait déjà nos billets pour les matches de poules et même pour de potentiels huitième, quart, demie et finale. On avait aussi acheté nos billets d'avion de train et réservé des chambres d'hôtels dans toutes les villes en question", raconte Nicolas Delaye.