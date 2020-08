Cette décision a été prise jeudi par l'UEFA. Le nombre de matches a également été réduit. "L'UEFA exprime ainsi son inquiétude quant à l'évolution du virus COVID-19 et souhaite protéger au maximum les jeunes athlètes et leurs familles contre celui-ci", peut-on lire sur le site de l'Union belge de football (URBSFA). "En outre, la Fédération européenne de football ne veut plus que ses membres aient à supporter des coûts importants en raison des mesures sanitaires prises lors de ces compétitions, comme les tests réguliers et les déplacements qui sont également plus coûteux en raison de l'éloignement social."

Le tour élite pour les filles de moins de 17 ans, qui devait se dérouler à Tubize (12-20 septembre), n'aura pas lieu. L'Euro lui-même, prévu pour octobre, a également été annulé. Au lieu de cela, il y aura douze tournois de qualification à la fin de février 2021, suivis de playoffs en mars et d'un tour final en mai 2021 aux Iles Féroé. De même, les sélections pour les filles jusqu'à 19 ans ne reprendront qu'en février avec des tournois de qualification. Deux mois plus tard, des playoffs remplaceront les tours élites et, comme prévu, l'Euro proprement dit se déroulera en Biélarusse en juillet 2021.

Pour les garçons jusqu'à 17 ans, les qualifications se dérouleront dans le cadre de treize tournois à la fin du mois de mars 2021. Les gagnants des groupes seront directement qualifiés pour le tour final à Chypre (mai 2021). Les U19 masculins doivent encore jouer les playoffs après les tournois de qualification en mai, après quoi la phase finale de l'Euro aura lieu en Roumanie en juillet 2021.

Le tour élite pour l'Euro 2020 des moins de 19 ans masculins se jouera encore en octobre. Le dernier tour aura lieu en Irlande du Nord, avec des matches de groupe en novembre et une phase à élimination directe en mars 2021. Il reste encore des tickets pour le Mondial. L'Euro 2020 pour les filles de moins de 17 ans a été complètement annulé, les places pour la Coupe du Monde iront aux pays les mieux classés par l'UEFA (Allemagne, Espagne et Angleterre).