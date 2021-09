Tout le monde en parle, tout le monde à son avis. Le projet de la Fifa, porté par Arsène Wenger, devenu directeur du Développement du football mondial (rien que ça), de modifier profondément le calendrier pour amener la phase finale d’un grand tournoi chaque été (Coupe du monde/Euro) fait trembler la planète foot depuis vendredi.

La Fifa assure que l’UEFA est pour aussi (les deux institutions se détestent mais peuvent s’accorder sur la perspective de gagner plus d’argent avec plus de tournois). Wenger promet que des dirigeants de clubs et des entraîneurs d’équipe nationale sont, après réflexion, séduits par son idée. Et convaincre l’ECA, la puissante association des clubs européens, paraît largement possible puisqu’ils devraient lâcher leurs joueurs pour l’équipe nationale beaucoup moins souvent (qualifications ramenées à deux dates sur l’année, voire une seule).