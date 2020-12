Victoire difficile mais ô combien importante pour les hommes d'Antonio Conté. Après avoir été éliminés en LDC, les Nerazzurri devaient absolument gagner pour se relancer face à Cagliari. Pourtant mené, l'Inter est parvenue à renverser les Sardes 1-3. Et Romelu Lukaku s'est permis une petite friandise sur une action de grande classe pendant les arrêts de jeu. Après une énorme course de plus de 75 mètres , le Diable rouge a dribblé le gardien pour ensuite faire trembler les filets du but vide.

Sur son but, il a même donner une grosse frayeur au ramasseur de balle ! Il s'agit du neuvième but en huit titularisations pour l'attaquant de 27 ans.