Courtois à propos d'Hazard: "Il travaille très dur et est plus affûté que jamais" Diables Rouges N. Ch. Le gardien des Diables est au premier rang pour assister au quotidien aux efforts du Brainois pour retrouver son meilleur niveau. © Reporters

La dernière blessure en date d'Eden Hazard a fait craindre un forfait pour la fin de saison et l'Euro avec les Diables. Mais le n°7 du Real Madrid semble tout donner pour retrouver les terrains au plus vite, si l'on en croît Thibaut Courtois: "Après sa blessure précédente, il avait eu quelques jours difficiles. Mais cette fois, je vois qu'il travaille très dur tous les jours à l'entraînement", affirme-t-il à nos confrères de VTM. Et d'ajouter: "Je suis persuadé qu'il est plus fit que jamais. C'est difficile de s'en rendre compte tant qu'il est éloigné des terrains mais je ne l'ai jamais vu aussi affûté."



Des nouvelles encourageantes, qui prouvent que le capitaine des Diables rouges ne se laisse pas abattre par sa malchance. Nos confrères du Laatste Nieuws affirment qu'un travail spécifique sur le bas du corps attend Eden Hazard, qui doit renforcer ses chevilles, ses jambes mais aussi ses abdominaux, afin d'éviter de futures blessures. Nul doute qu'un tel travail lui permettra également d'appréhender son retour à la compétition avec plus de sérénité.